Москва, , 15:51 — REGNUM Дефицит пенсионного фонда РФ в долгосрочной перспективе, скорее всего, будет расти, и поэтому необходимо пересматривать в принципе подходы к пенсионному обеспечению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил глава муниципального округа Тверской Яков Якубович. Так он прокомментировал информацию о том, что целевые пенсионные накопления делает лишь чуть больше 6% жителей РФ.

Пенсия

«Люди слабо верят в пенсионную систему в России и не очень хотят разбираться, — сказал Якубович. — В целом в обществе присутствует некое предубеждение, в особенности в молодежной среде, что пенсию мы вряд ли увидим и поэтому рассчитывать стоит только на себя, а не на государство. При этом частные НПФ вообще не рассматривают как институт для инвестиционных вложений. Другие же продукты, такие как депозиты, вложения в ценные бумаги и ПИФы, не только могут иметь более высокую доходность, но и являются более гибкими и ликвидными инструментами, которые можно быстро конвертировать в деньги для крупной покупки или, например, на лечение».

При этом, как подчеркнул Якубович, накопительная часть пенсии, которая действительно могла бы стать исключительным правом гражданина на выплаты в старости, до сих пор заморожена.

«Дефицит пенсионного фонда в долгосрочной перспективе, скорее всего, будет расти. Именно поэтому необходимо пересматривать в принципе подходы к пенсионному обеспечению», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что частая смена государственной политики в области российской пенсионной системы создает неразбериху в инвестиционных настроениях граждан.

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