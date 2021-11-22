Челябинск, 22 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Челябинске на улице Труда обнаружен источник радиоактивного загрязнения. Соответствующее видео разместил у себя в Facebook инженер-физик Андрей Ожаровский.

Радиация

Он отметил, что в районе улицы Труда, 22 фонит спил столба. Уровень радиации достигает 40 мкЗв/ч или 4000 мкР/ч.

«Позвонил 112. Жду МЧС», — написал гражданин.

Андрей Ожаровский отмечает, что ранее на этом месте находился столб с рекламной конструкцией. Эксперт считает, что труба для столба ранее использовалась в нефтепроводе и в итоге в ней накопились радионуклиды.