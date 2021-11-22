Нур-Султан, , 15:49 — REGNUM Компания RiverCoinsLimited с характеристиками финансовой пирамиды выявлена в Акмолинской области Казахстана.

«Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начали досудебное расследование в отношении компании RiverCoinsLimited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года», — говорится в сообщении Агентства финансового мониторинга.

В ходе расследования выяснилось, что в компании действует система выплат по принципу спирали.

Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.

Компания RiverCoinsLimited не зарегистрирована на территории Казахстана как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций — привлечение средств и выплату вознаграждений.

По данному факту ведется следствие, пишет ult.kz.