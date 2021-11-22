Вашингтон, 22 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Бывший продавец рептилий Джефф Джонсон застрелился на глазах у своей жены. Об этом 22 ноября пишет издание TMZ.

Кадр из сериала «Король тигров» Джефф Джонсон

По данным СМИ, инцидент произошёл ещё в сентябре 2021 года. Тогда Джонсон поссорился со своей женой — он поднёс к виску пистолет и выстрелил. На момент приезда полицейских, экс-торговец рептилиями был ещё жив, однако он скончался в больнице.

ИА REGNUM напоминает, что Джефф Джонсон стал известен после участия в документальном сериале «Король тигров» — он рассказал о конфликте владельцев частных зоопарков Джо Экзотика и Кэрол Баскин. Премьера шоу состоялась в 2020 году на Netflix.