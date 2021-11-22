Ульяновск, 22 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сегодня, 22 ноября, проконтролировал ход ремонтных работ в поликлинике № 5 в региональном центре. Обновление проводится в рамках программы модернизации первичного звена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Алексей Русских проконтролировал ход ремонтных работ в городской поликлинике № 5 Ульяновска

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Руководитель области осмотрел обновлённое учреждение на проспекте Созидателей, 11, где получают помощь более 50 тыс. ульяновцев. Первые этаж поликлиники впервые капитально отремонтировали за 32 года работы. Ремонт на других этажах продолжится в следующие два года, на что предусмотрено 75 млн рублей.

По словам главного врача поликлиники № 5 Юрия Егорушина, в 2020 году отремонтировали первый этаж, заменили сети, в 2021 году сделана отделка, оборудованы call-центр и картохранилище, перестроена работа регистраторов, чтобы они могли больше внимания уделять пациентам. Для учреждения закуплен компьютерный томограф стоимостью 39 млн рублей.

«Одной из главных задач в настоящее время является улучшение качества, доступности и эффективности оказания амбулаторной медицинской помощи жителям», — сказал Алексей Русских, говоря о ремонте и строительстве учреждений здравоохранения.

Ulgov.ru В ульяновской городской поликлинике

Губернатор напомнил, что в 2021 году запущена программа модернизации первичного звена, в ходе которой в сельской местности достраиваются 15 фельдшерско-акушерских пунктов, обновляются поликлиники, закупается необходимое оборудование и санитарный транспорт. В 2022 году планируется отремонтировать восемь поликлинических отделений, на что предусмотрено свыше 390 млн рублей.

Ulgov.ru В ульяновской городской поликлинике № 5

Руководитель минздрава Александр Гашков проинформировал, что в 2022 году будет построено шесть ФАПов, продолжится ремонт в городских поликлиниках №№ 1, 4, 5, 6, отделении № 3 детской клинической больницы Ульяновска и детской поликлинике на проспекте Генерала Тюленева, поликлиниках Барышской и Радищевской районных больниц. Также будет закуплено 13 автомобилей.