22 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В Карачаево-Черкесии инициативная группа, называющая себя представителями народов республики, опубликовала видеообращение, в котором обвинило местные власти в ущемлении прав народа и его геноциде при принятии антиковидных ограничительных мер.

Ольга Карпова, , 17:41 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняли ограничительные меры, в частности, ввели пропуск по QR-кодам в места массового пребывания людей, а также обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп населения и лиц старше 60 лет.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Это решение оперштаба было принято без воодушевления со стороны населения. С призывом к властям принять адекватные меры поддержки сначала выступили работники торговли. Группа их представителей на днях вышла на площадь перед зданием правительства в Черкесске, чтобы рассказать об убытках, которые они терпят из-за введения пропуска в торговые центры только для лиц с QR-кодами. Продавцы попросили власти отменить систему пропуска по кодам или хотя бы поучаствовать в оказании помощи при оплате аренды торговых мест или введении каких-либо льгот.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Спустя несколько дней в соцсетях Карачаево-Черкесии появилось видео с призывом к властям отменить QR-коды. На нем группа лиц, объявив себя представителями народа Карачаево-Черкесии, выступила с «экстренным заявлением», в котором назвала ряд противоковидных мер антиконституционными, а действия представителей органов власти — превышающими полномочия. Во введении кодов они увидели геноцид народов Карачаево-Черкесии и ущемление прав каждого человека.

«Хотим обратить внимание Владимира Путина как главы государства на то, что происходит. Под видом борьбы с новым вирусом COVID-19 предпринимаются меры на разжигание ненависти населения России друг к другу, массово и открыто нарушаются права человека и гражданина. Игнорируется как российское законодательство, так и международное», — заявили авторы обращения.

Инициативная группа, выступающая от имени народа Карачаево-Черкесии, выступила, в частности, против нарушений прав человека, выразившихся в принуждении к вакцинации под угрозой увольнения и оставления граждан без средств к существованию, что является нарушением конституционного права гражданина. Таким же нарушением назвали протестующие вакцинирование, которое проводится в порядке эксперимента вакциной, не прошедшей полного изучения.

«Мы, жители Карачаево-Черкесии, заявляем, что мы — народ. Мы здесь власть. И никто не давал права чиновникам умалять наши права и свободы. Мы требуем при всех выявленных фактах принуждения к предъявлению так называемых QR-кодов заводить уголовные дела по статье 127 часть 1 УК РФ «Торговля людьми». Так как QR-код запатентован как способ цифровой маркировки товара, следовательно факт маркировки человека как товара подпадает под юридическое действие данной нормы с отягчающими обстоятельствами, так как деяние производится организованными группами с использованием их служебного положения. Мы — не товар, мы живые люди», — зачитали обращение на видео участники протеста.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эта публикация на странице «𝐂𝐇𝐏 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐊𝐄𝐒𝐒𝐊» в соцсети Instagram вызвала горячий отклик у читателей. За день ее просмотрели свыше 17 тыс. человек, многие из которых поддержали противников принудительной вакцинации и неадекватных, как считают комментаторы, мер, унижающих достоинства и права человека.

«Мы с вами. Гордимся. За смелость, за то, что встали за народ!» — написал пользователь соцсети под ником М.М.М.

«Давно пора им показать, что мы — народ вольный, а не рабы с меткой!» — одобрил обращение Казбек К.

«Радует, что хоть кто-то смог открыто сказать! Мы против клейма!» — lili. a

«Мы не в концлагерях, чтобы с кодами ходить!» — согласилась АлТу.

«Молодцы! Кто-то должен был это все начать! Мы, вся республика, за вас! Мы поддержим вас при любых обстоятельствах. Мы — не рабы!» — одобрил воззвание к Путину sabr 24 .

Между тем отдельные комментаторы, в целом одобряя обращение к властям, советовали писать не в Москву, к президенту РФ, а к местному руководству, потому что ему отдали на рассмотрение вопрос с введением повсеместно QR-кодов. Однако нашлись скептики, возразив, что внизу народ никто не услышит.

«Региональные нас не услышат, в пользу своего народа они ничего не делают, переживают за свой карман и кресло», — написала Света.

Надо отдать справедливость, среди множества в основном одобрительных комментариев против введения QR-кодов прозвучали и одиночные негативные мнения. Так, один из читателей назвал авторов обращения «кучкой провокаторов», другие привели в пример такие же меры, в том числе и QR-коды, введенные властями стран Европы, Китая, которые дают эффект в борьбе с коронавирусом.

«Я — за QR-коды, меня это никак не ущемляет, меня ущемляют толпы непривитых и непереболевших», — возразила Marina B. Но, к слову сказать, её мнение оказалось единичным и не вызвало понимания у большинства.