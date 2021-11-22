Бишкек, 22 ноября 2021, 15:48 — REGNUM Киргизия и Таджикистан остаются лидерами Туркестанского региона по соотношению поступающих из России денежных переводов к объему валового внутреннего продукта этих стран, передаёт «Emerging Europe».
По имеющейся информации, деньги, отправленные киргизскими трудовыми мигрантами, составляют 30,1% ВВП Киргизии, а таджикскими — 27,8% ВВП Таджикистана.
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Для сравнения, в Узбекистане этот показатель сложился на уровне 11,6%.
Сейчас каждый работающий на российской территории киргизстанец и таджикистанец пересылает домой через различные системы денежных переводов в среднем $200 (14,5 тысячи рублей).
По прогнозам, в 2022 году денежные переводы в Туркестанский регион вырастут еще на 3,8%.
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