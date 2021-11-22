Москва, 22 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Москве подключили к электросети новую станцию метрополитена «Аминьевская», сообщает 22 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Метро

Станция войдёт в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) и будет открыта до конца 2021 года вместе с участком от «Мневников» до «Каховской». Всего в составе нового участка будет десять станций.

Всего к «Аминьевской» московские энергетики проложили две кабельные линии напряжением 20 киловольт, а максимальная мощность принимающих устройств превысила 7 тыс. киловатт.