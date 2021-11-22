Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят проект по введению открытого поименного голосования. Об этом сообщила 22 ноября пресс-служба городского парламента.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Нам нечего скрывать от своих избирателей. Работа Законодательного Собрания города должна быть абсолютно открыта не только для средств массовой информации, но и для всех жителей Петербурга. Это значительно повышает ответственность каждого из парламентариев за принятые им решения», — заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Постановление о внесении изменений в регламент заседаний Заксобрания подготовила комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. По мнению Бельского, проект позволит усовершенствовать коммуникацию петербуржцев с их представителями в Законодательном собрании.

Отметим, что в качестве исключения в парламенте Петербурга остается возможность проведения электронного голосования без выведения результатов на табло или тайного голосования. Предполагается, что такие виды голосования останутся для голосований по кадровым вопросам.