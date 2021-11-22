Москва, , 15:46 — REGNUM Законопроект о снижении максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе с Анатолием Аксаковым (СРЗП) и Николаем Журавлёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

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Авторы обратили внимание на то, что в среднем в год заключается порядка 35 млн договоров по ставке в диапазоне 0,8−1% в день (292% — 365% в год), что составляет 75% от общего количества договоров микрозайма. Продукты в указанном диапазоне ставок предоставляют около 500 МФО (40% от общего количества организаций в государственном реестре МФО) с величиной портфеля 140 млрд рублей (45% портфеля в целом по рынку).

При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд рублей в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан, отметили авторы инициативы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность ограничения ставок по микрозаймам.

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