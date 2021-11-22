Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Государственный долг Казахстана с 2013 года увеличился почти в пять раз. В соответствии с концепцией управления государственными финансами Казахстана до 2030 года, предложенной Министерством национальной экономики, наблюдается дальнейшая тенденция роста. Об этом 22 ноября сообщает Abai.kz.

«Рост государственного долга ускоряется по мере возникновения очередных раундов снижения цен на нефть. По итогам 2020 года государственный долг к ВВП составил 29,4%, увеличившись с 12,5% к ВВП в 2013 году. За этот период в номинальном выражении государственный долг увеличился в 4,7 раза (на 1 января 2021 г. — 20,6 трлн тенге, на 01 января 2014 г. — 4,4 трлн тенге). Продолжается тенденция его роста», — говорится в концепции.

Было отмечено, что в 2021 году госдолг увеличился до 30,6% ВВП.

«При этом расходы республиканского бюджета на обслуживание государственного долга увеличились с 296,5 млрд тенге в 2015 году до примерно 1,1 трлн тенге в 2021 году. В результате уровень долговой нагрузки на бюджет вырос с 9,7% республиканского бюджета. доходы с учетом трансфертов в 2013 г. увеличились до 13,1% в этом году

При этом расходы республиканского бюджета по обслуживанию правительственного долга выросли с 296,5 млрд тенге в 2015 году до почти 1,1 трлн тенге в 2021 году. В результате уровень долговой нагрузки на бюджет увеличился с 9,7% от доходов республиканского бюджета, включая трансферты, в 2013 году до 13,1% в 2020 году», — говорится в документе.