Варшава, , 15:45 — REGNUM Пресс-секретарь городского магистрата польского Освенцима Катажина Квечень сообщила изданию Business Insider Polska, что руководство города заинтересовано в привлечении новых жителей.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти Освенцима запустили рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в нашем городе. Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах», — сообщила она.

На рекламных щитах размещены изображения с предложениями доступного жилья, а также иных достоинство города в сфере досуга, спорта, культуры и образования. На щитах также указано, что «в Освенциме есть хорошие возможности для карьеры».

Освенцим получил мировую известность, когда во время нацистской оккупации немцы создали в городе крупнейший лагерь смерти «Аусшвитц». В настоящее время в городе проживает порядка 38 тысяч жителей.