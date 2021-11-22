Москва, , 15:45 — REGNUM С выставки в центре современного искусства «Винзавод» в Москве украли работу художницы Анны Андржиевской «Зависть», сообщается в аккаунте музея в Instagram.

Кража Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР

«Вечером 21 ноября из экспозиции на «Винзаводе» была украдена работа Анны Андржиевской «Зависть», — говорится в сообщении.

К поискам работы и ее похитителей были привлечены полиция и следственные органы.

В музее добавили, что работа принадлежала галерее «Триумф».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из виртуальной выставки Государственного Эрмитажа — «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства» — пытались «украсть» один из NFT-экспонатов.

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