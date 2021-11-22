Москва, , 15:43 — REGNUM Комиссия Госдумы по мандатным вопросам приняла решение вынести на рассмотрение нижней палаты парламента представления генпрокурора по «делу Рашкина», передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. Вопрос Госдума может обсудить 25 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам обсудила представление генпрокуратуры о даче согласия на лишение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности и возбуждение по отношению к нему уголовного дела, а также представление о даче согласия на лишение его неприкосновенности и привлечении к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. Генпрокуратура также просит разрешить избрать в отношении Рашкину меру пресечения, связанную с запретом определенных действий.

«Я ожидал более мужского подхода к этому вопросу», — отметил глава комиссии Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

Вместе с тем Рашкин заявил, что морально считает себя виновным в убийстве лося и готов возместить 80 тыс. рублей ущерба.

«Мне горько, обидно, досадно. Если бы знать, что упаду, подстелил бы соломки, с точки зрения — проверил бы наличие документов. Морально я считаю себя виновным», — отметил Рашкин.

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