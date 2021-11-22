Москва, 22 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Киев использует военную риторику, намереваясь, судя по всему, осуществить провокацию. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 22 ноября, комментируя заявления из Киева о первом применении противотанкового ракетного комплекса Javelin против защитников Донбасса.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров отметил, что ещё не видел публикацию с заявлением о применении Javelin украинскими военными, однако в последние недели и месяцы со стороны руководства Украины, особенно военных, наблюдается «поток сознания», чрезмерно воспалённый и опасный.

«Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», — сказал глава российской дипломатии по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом применении американского ракетного комплекса Javelin в Донбассе ранее заявил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

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