Брюссель, , 15:42 — REGNUM Внешнеполитическая служба Европейского союза начала вести с Белоруссией и в том числе с белорусским МИД технические переговоры по вопросу возвращения на родину находящихся на территории республики нелегальных мигрантов. Об этом 22 ноября заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Мы наладили контакты с Белоруссией, верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Белоруссии (Владимиром Макеем), консультации ведутся и на других уровнях», — сказал он.

Также Стано добавил, что целью этих переговоров является способствование безопасной репатриации людей, «застрявших» в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддержка со стороны стран-союзников по НАТО Польши в миграционном кризисе крайне важна и значима.