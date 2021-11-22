22 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Противники системы QR-кодов записали в Белгороде обращение к президенту России. Мероприятие чуть было не отменили накануне — к участникам чатов в социальных сетях, по их утверждению, приехали сотрудники уголовного розыска и вручили им предостережение о недопустимости «нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности».

Юлия Пёрышкина, , 16:33 — REGNUM Белгородские активисты позвали единомышленников записать видеообращение к президенту РФ. Событие было назначено на 20 ноября, но днём раньше в паблике «Белгород — это интересно» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что «ко всем, кто распространял призыв поучаствовать в видеообращении, приехали сотрудники уголовного розыска. Они вручили белгородцам предостережение о недопустимости «нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности», а также проведения публичных мероприятий. Более того, участникам чата полицейские сообщили, что те являются организаторами несогласованного публичного мероприятия. Пришли полицейские и к администратору чата, где это обсуждалось, — несмотря на то, что девушка, наоборот, пыталась пресечь все призывы».

ОМОН и полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подписчики сообщества не остались равнодушны к новости. ИА REGNUM собрало самые популярные комментарии.

«А где же тут экстремизм?» — спрашивает Макс Х. (153 лайка).

«Экстремизмом у нас называется всё, что противоречит действующему строю и его замыслам», — объясняет ему Сергей И. (235 голосов).

«То есть, судя по данным действиям сотрудников полиции, просто обратиться к нашим властям — это уже является экстремистской деятельностью, или как это можно расценивать? Они же не призывали [к] каким-то противоправным действиям, планировали просто обратиться к властям, то есть это тоже уже, получается, у нас наказуемое действие? Интересная, конечно, логика», — размышляет Сергей У. (поддержали 117 человек).

«Экстремизмом уже считается то, что люди осмеливаются думать не по указке», — считает Наталья М. (75 лайков).

«А кто призывает против вакцинации? Это дело добровольное, и тут у каждого своё мнение на этот счёт. А вот QR-коды — это издевательство со стороны власти. Та ситуация, когда молодая мама не может купить детям тёплую обувь из-за того, что у неё нет кода, или инвалид второй группы, который по причине здоровья не может привиться [и] теперь как изгой, — это уже перебор», — поддержали 36 пользователей сообщение Надежды К.

Несмотря на «предупреждения», десятки людей 20 ноября всё-таки приехали в один из парков Белгорода. По сообщениям очевидцев, участники пели песню «День Победы», а на парковке стояли несколько автомобилей полиции и Росгвардии, в том числе автозак. Под этой новостью паблика белгородцы оставили свыше тысячи комментариев.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Ну собрались люди в лесу, «маски-шоу» на кой? Боятся народ, жареным запахло! Надеюсь, силовые структуры с головой дружат и встанут на сторону народа», — думает Сергей К. (278 голосов).

«Я привита и сейчас болею, но я тоже против этих кодов», — пишет Марина Ивановна З. (её поддержали 245 человек).

«Сотрудники полиции и Росгвардии тоже приехали, чтобы выразить своё отрицательное отношение к введению системы куар-кодирования населения. Народ и органы едины!» — оставил колкий комментарий Marshall F. и получил 185 лайков.

«Почему никто не протестует против паспорта, СНИЛС, прав, покупки сим-карты по паспорту», — отмечает Максим С. (184 лайка)

«Максим, потому что эти документы не делят тебя на чёрное и белое, не ограничивают свободу. Да, есть разделение на мужской и женский туалет, на продажу алкогольной продукции после 18. Но это те правила, которые устраивают всех и не убирают каких-то благ. Тут же люди без кода, по сути, ограничены во всём. Я за вакцинацию, но я лично против этих кодов», — ответил ему Дмитрий Г. (62 голоса).

«А у полиции благодать — нет больше преступлений, кроме неправильно надетых масок и протестов против QR-кодов. Тут они молодцы: и оштрафуют, и в уазик несогласных запихнут, это им не настоящих преступников ловить…» — пишет с иронией Иван С. (поддержали 97 пользователей).

Проверка QR-кода на блокпосту Александр Полегенько (с) ИА REGNUM

«Люди, вы молодцы, что не испугались, сплотились и приехали!!! Спасибо всем большое!!! Мой голос вместе с вами! Очень жаль, что нет возможности сейчас стоять рядом с вами», — поддерживает активистов Инна В. (с ней согласились 85 подписчиков)

«Силовиков было больше, чем простых людей. На парковке стоял автобус ПАЗ, набитый ОМОНом и Росгвардией, рядом зековоз на базе КамАЗ. Много было полиции в гражданке среди людей. Вот они-то как раз и были все в масках, чтобы не быть идентифицированными. А простые люди были без масок», — отмечает Юрий П., с ним согласны 12 человек.

Многие пользователи писали, что не против вакцинации как таковой, но все уже устали от разделения людей, от полных городских автобусов и открытых границ, от выборочности ПЦР-тестов и официальной статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти продлили действие системы QR-кодов во всех сферах услуг в Белгородской области до 6 декабря.