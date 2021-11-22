Москва, , 15:40 — REGNUM Тарифы на отопление слишком высокими считают 44% жителей России. Значительно чаще об этом заявляют жители городов-миллионников, кроме Москвы, (70%), жители Уральского ФО (65%) и Дальневосточного ФО (59%).

Батарея отопления Znamkaluga.ru

Приемлемыми тарифы на отопление назвали 22% опрошенных. Значительно чаще других так думают жители Москвы (48%). Затруднились ответить — не помнят или не знают текущие тарифы в их регионе 4% респондентов.

К центральной системе отопления подключены дома 69% граждан. Жильё 30% опрошенных отапливаются индивидуально. Серьёзные аварии в центральной системе отопления за последние 2−3 года не случались (53%).

Поквартирный опрос проведен 1−3 октября 2021 года в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае замерзает коттеджный поселок «Южный ветер», расположенный в селе Култаево Пермского района.

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