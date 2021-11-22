Тюмень, , 15:37 — REGNUM В тюменском городе Тобольске суд вынес приговор водительнице автомобиля, которая в пьяном состоянии сбила девочку-подростка, и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

ДТП

Установлено, что 32-летняя автоледи ранее привлекалась к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественных местах. А днём 28 августа 2020 года в селе Байкалово она села пьяной за руль автомобиля «ВАЗ» и погнала на высокой скорости, сбив девочку.

В результате наезда ребёнка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, закрытым линейным перелом левой теменной кости, сотрясением головного мозга и множественными ушибами мягких тканей головы и тела. Виновница дорожно-транспортного происшествия скрылась с места преступления, но была вскоре найдена и задержана инспекторами ГИБДД.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и просила о рассмотрении своего дела без исследования доказательств», — отмечают в ведомственной пресс-службе.

По совокупности совершённых преступлений суд назначил водительнице три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, на два с половиной года лишил водительского удостоверения. Суд также взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 345 тыс. рублей морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Тюмени дочь погибшей в дорожно-транспортном происшествии женщины получила более одного миллиона рублей компенсации морального вреда от потери матери.

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