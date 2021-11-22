Уфа, , 15:40 — REGNUM Около девяти млрд рублей планируют направить на решение проблем обманутых дольщиков в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что при этом свыше одного млрд рублей на эти цели планируют направить из бюджета региона. В настоящее врем в реестре проблемных объектов внесены 114 домов в Башкирии. При этом нарушены права около четырёх тысяч человек.

«На решение проблемы направят порядка 9 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей — из республиканского бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 43 проблемных объекта намерены достроить при софинансировании федерального Фонда защиты прав дольщиков. По 29 объектам уже начали выплачивать компенсации жителям. Так, в Башкирии компенсации получили уже свыше одной тысячи человек на общую сумму 1,5 млрд рублей. При этом решения о софинансировании ожидают десять проблемных объектов, ситуацию по которым намерены рассмотреть до конца текущего года. Помимо этого, в республике планируют достроит 18 домов без участия федерального Фонда. Отмечается, что в 2021 году в регионе была восстановлены права 863 человек.

«Три года назад наш регион был одним из самых проблемных в стране по количеству обманутых дольщиков. Но благодаря огромной работе сегодня есть уверенность, что мы решим эту задачу в срок — до конца 2023 года», — напомнил премьер министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве региона.