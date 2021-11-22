Варшава, 22 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об «Обороте финансовыми инструментами». Об этом сообщила 22 ноября пресс-служба канцелярии президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Поправки продиктованы тем, что ранее Европейский союз принял Регламент об инвестиционных компаниях (IFR) и Директиву об инвестиционных компаниях (IFD). Принятые поправки приводят польское законодательство в соответствие с европейским.

В соответствии с новыми правилами инвестиционные компании будут разделены на три категории, исходя из их размера и связи с другими финансовыми и экономическими организациями. Первая будет включать учреждения системного характера, а вторая — группировать субъекты меньшего размера, не имеющие системного значения, но характеризующиеся наивысшей вероятностью создания рисков для клиентов, рынков или правильного функционирования инвестиционных компаний. Третья категория будет касаться малых и взаимосвязанных инвестиционных компаний, для которых введены наименее жесткие требования.

В поправках также говорится о новых требованиях по отчетности, а также о требованиях к нормативной базе инвестиционных компаний.