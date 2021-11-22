Лондон, , 15:31 — REGNUM Британский кинорежиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над телесериалом по фильму «Бегущий по лезвию 2049» уже стартовала. Об этом 22 ноября пишет портал Shazoo, ссылаясь на данные Variety.

Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049» Скриншот с YouTube

В первом сезоне шоу будет десять часовых эпизодов. Сценарий пилотного выпуска уже написан.

Напомним, что фильм «Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв.

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