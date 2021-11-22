Лондон, 22 ноября 2021, 15:31 — REGNUM Британский кинорежиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над телесериалом по фильму «Бегущий по лезвию 2049» уже стартовала. Об этом 22 ноября пишет портал Shazoo, ссылаясь на данные Variety.
В первом сезоне шоу будет десять часовых эпизодов. Сценарий пилотного выпуска уже написан.
Напомним, что фильм «Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв.
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