Лондон, 22 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Британский кинорежиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над телесериалом по фильму «Бегущий по лезвию 2049» уже стартовала. Об этом 22 ноября пишет портал Shazoo, ссылаясь на данные Variety.

Скриншот с YouTube Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

В первом сезоне шоу будет десять часовых эпизодов. Сценарий пилотного выпуска уже написан.

Напомним, что фильм «Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв.