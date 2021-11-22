Челябинск, 22 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Челябинске 45-летний местный житель попался на незаконном использование документов при образовании юридического лица. Об этом сообщает областное управление СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорта

По данным следствия, в октябре этот гражданин предоставил свой паспорт для регистрации фирмы. При этом он знал, что не будет фактически возглавлять эту организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай на Урале далеко не единственный. За незаконное использование своего паспорта уже несколько человек стали фигурантами уголовных дел.