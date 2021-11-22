Москва, , 15:29 — REGNUM «Нормандский формат» в настоящее время уже не приносит никакой пользы. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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"И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла, и вместо того, чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов выполнять то, что было согласовано при содействии, при поддержке Германии и Франции, — нам говорят, давайте ещё раз соберёмся в «нормандском формате», — заявил Лавров.

«Это путь в никуда. И меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договорённостей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима», — указал он.