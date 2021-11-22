Москва, , 15:27 — REGNUM Комиссия Госдумы по мандатным вопросам обсудила два представления генпрокурора по депутату от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. Принято решение вынести вопрос на пленарное обсуждение нижней палаты парламента.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Представленных данных достаточно доказательств для обвинения Рашкина», — сказал депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия») в ходе заседания.

Он также обратил внимание на то, что нет связи действий Рашкина с исполнением им обязанностей депутата.

Парламентарии напомнил, что перед обращением в суд в Госдуму должно также поступить представление генпрокурора.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам обсудила представление генпрокуратуры о даче согласия на лишение его неприкосновенности и возбуждению по отношению к нему уголовного дела, а также представление о даче согласия на лишение его неприкосновенности и привлечении к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. Генпрокуратура также просит разрешить избрать в отношении Рашкину меру пресечения, связанную с запретом определенных действий, отметил представитель генпрокуратурыСергей Бочкарев.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области.

«Расследование состоит из процесса доказывания, а это по закону делает следователь, прокурор и суд… Мы видим, что сам факт участия Рашкина в незаконной охоте — есть, есть признаки преступления, по которому возбуждается дело», — отметил Валеев.

По его словам, вопрос — в особом статусе Рашкина.

«Для депутатов Госдумы необходимо, чтобы обратился глава следственный комитета и представление написал Генпрокурор, а мы должны дать согласие либо не дать согласия», — пояснил Валеев.

Вместе с тем Рашкин заявил, что морально считает себя виновным в убийстве лося и готов возместить 80 тыс. рублей ущерба.

Ранее представители ряда фракций уже высказали свою позицию относительно «дела Рашкина». В ЛДПР, СРЗП, ЕР намерены поддержать генпрокурора. В КПРФ же считают, что лишать однопартийца неприкосновенности излишне.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура хочет запретить Рашкину определенные действия