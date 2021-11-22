Москва, 22 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Фигурка Малыша Йоды (Грогу), героя из сериала «Мандалорец», станет индикатором невесомости на МКС. Об этом сообщил космонавт Александр Мисуркин в своём сообществе во «ВКонтакте».

Страница сообщества «ВКонтакте» космонавта Александра Мисуркина Индикатор невесомости Малыш Йода

По словам Мисуркина, Малыш Йода отправится в космос вместе с экипажем корабля «Союз МС-20», так как персонаж является примером «сказочного героя, когда сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра». А это «отвечает жизненным ценностям» команды.

ИА REGNUM напоминает, что запуск корабля «Союз МС-20» к Международной космической станции запланирован на 8 декабря 2021 года. В основной экипаж входят космонавт Александр Мисуркин и туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.