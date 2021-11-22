Лондон, , 15:26 — REGNUM Разработчики из Frontier Developments рассказали об успехах игры-симулятора Jurassic World Evolution 2. Отчёт доступен на официальном сайте студии с 22 ноября.

«Jurassic World Evolution 2» Frontier Developments

Создатели игры отметили, что Jurassic World Evoltion 2 была высоко оценена критиками и получила средний балл — 80 из 100. При этом продажи PC-версий проекта оказались ниже ожидаемых.

Напомним, что в Jurassic World Evolution 2 геймеры могут построить свой собственный заповедник с динозаврами. Игра основана на популярной серии фильмов «Парк юрского периода».

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