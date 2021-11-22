Лондон, 22 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Разработчики из Frontier Developments рассказали об успехах игры-симулятора Jurassic World Evolution 2. Отчёт доступен на официальном сайте студии с 22 ноября.

Frontier Developments «Jurassic World Evolution 2»

Создатели игры отметили, что Jurassic World Evoltion 2 была высоко оценена критиками и получила средний балл — 80 из 100. При этом продажи PC-версий проекта оказались ниже ожидаемых.

Напомним, что в Jurassic World Evolution 2 геймеры могут построить свой собственный заповедник с динозаврами. Игра основана на популярной серии фильмов «Парк юрского периода».