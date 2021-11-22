Москва, , 15:26 — REGNUM Проблема опроса о размере достойной пенсии в России в том, что он проводился среди россиян от 20 до 50 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Пенсия Галина Брусницына © ИА Красная Весна

«Даже самым старшим из них до пенсии не менее десяти лет. То есть, к тому моменту, когда они выйдут на пенсию, покупательная способность тех сумм, которые они озвучили в качестве желаемого размера пенсии, существенно просядет.

Это происходит и из-за общемировых инфляционных процессов, но также и из-за внутренних причин. В России около трети населения составляют пенсионеры.

Таким образом, каждое повышения для них уровня пенсии, а также разовые выплаты, призванные повысить благосостояние социально-незащищенных граждан, отражается ростом потребительских цен, причем, в первую очередь, это затрагивает товары первой необходимости и особенно цены на продовольствие.

А вслед за этим государству придется повышать зарплаты и госслужащим, врачам, учителям, что ещё больше подстегнет инфляцию. Так что пенсии, возможно, и достигнут 48 тыс. рублей, только вот купить на них можно будет не сильно больше.

То есть, попытки государства приблизить уровень пенсии к тому, который население считает достаточным, автоматически снижают реальные располагаемые доходы трудоспособного населения. И тем самым сокращает их возможности откладывать средства на обеспечение в старости.

Конечно, с возрастом у людей сокращаются потребности, им уже не приходится тратиться на воспитание и образование детей, покупку модной одежды, активные развлечения. Но и эти стандарты со временем изменяются.

Та доля от среднестатистического уровня доходов, которая вполне устраивала пенсионеров прошлых лет, часть получающих поддержку от детей и внуков, отчасти живущих на то, что выращивалось на собственных огородах, имеющих собственное жилье и не путешествующих, для последующих поколений, нацеленных на другой образ жизни, уже не может считаться достаточной.

А значит, формированием собственного пенсионного инвестиционного портфеля российским гражданам стоит заниматься уже сейчас, даже если они всего лишь начинают трудовой путь», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, средний по стране размер достойной пенсии, по мнению жителей России, составляет 43 тыс. руб., что на 8% выше, чем в 2020 году.

Читайте также: Жители России назвали размер достойной пенсии