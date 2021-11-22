Москва, 22 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Проблема опроса о размере достойной пенсии в России в том, что он проводился среди россиян от 20 до 50 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсия

«Даже самым старшим из них до пенсии не менее десяти лет. То есть, к тому моменту, когда они выйдут на пенсию, покупательная способность тех сумм, которые они озвучили в качестве желаемого размера пенсии, существенно просядет.

Это происходит и из-за общемировых инфляционных процессов, но также и из-за внутренних причин. В России около трети населения составляют пенсионеры.

Таким образом, каждое повышения для них уровня пенсии, а также разовые выплаты, призванные повысить благосостояние социально-незащищенных граждан, отражается ростом потребительских цен, причем, в первую очередь, это затрагивает товары первой необходимости и особенно цены на продовольствие.

А вслед за этим государству придется повышать зарплаты и госслужащим, врачам, учителям, что ещё больше подстегнет инфляцию. Так что пенсии, возможно, и достигнут 48 тыс. рублей, только вот купить на них можно будет не сильно больше.

То есть, попытки государства приблизить уровень пенсии к тому, который население считает достаточным, автоматически снижают реальные располагаемые доходы трудоспособного населения. И тем самым сокращает их возможности откладывать средства на обеспечение в старости.

Конечно, с возрастом у людей сокращаются потребности, им уже не приходится тратиться на воспитание и образование детей, покупку модной одежды, активные развлечения. Но и эти стандарты со временем изменяются.

Та доля от среднестатистического уровня доходов, которая вполне устраивала пенсионеров прошлых лет, часть получающих поддержку от детей и внуков, отчасти живущих на то, что выращивалось на собственных огородах, имеющих собственное жилье и не путешествующих, для последующих поколений, нацеленных на другой образ жизни, уже не может считаться достаточной.

А значит, формированием собственного пенсионного инвестиционного портфеля российским гражданам стоит заниматься уже сейчас, даже если они всего лишь начинают трудовой путь», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, средний по стране размер достойной пенсии, по мнению жителей России, составляет 43 тыс. руб., что на 8% выше, чем в 2020 году.

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