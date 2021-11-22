Тбилиси, 22 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили теоретически может получить отсрочку исполнения приговора, если у него есть серьёзные заболевания. Об этом 22 ноября заявил журналистам лидер партии «Граждане», вице-спикер парламента республики Леван Иоселиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Как юрист, я скажу вам, что отсрочка приговора имеет свое правовое основание, а это означает, что состояние здоровья осужденного должно быть таким, чтобы человек имел такое заболевание, не позволяющее отбывать срок заключения», — сказал депутат.

Он отметил, что не знает, есть ли подобное заболевание у экс-президента, а также подчеркнул, что не желает тому подобных болезней. При этом Иоселиани заявил, что основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» будет искать «всевозможные основания» для того, чтобы лидер этой политсилы избежал наказания за свои преступления.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода из тюрьмы в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори. После этого Саакашвили согласился прекратить голодовку.