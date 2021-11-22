Лондон, , 15:20 — REGNUM В многопользовательской игре Sea of Thieves стартовало событие под названием «Пир изобилия». Об этом 22 ноября сообщается на официальном сайте проекта.

Геймер

Ивент продлится до 29 ноября и будет состоять из двух этапов: подготовки к пиру и празднования. В рамках проведения события геймеров ждут различные тематические предметы и награды.

Напомним, что Sea of Thieves — это игра, посвящённая пиратским приключениям. Она получила смешанные оценки от критиков, но была тепло встречена геймерами.

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