Москва, , 15:20 — REGNUM МИД России не обладает информацией о применении ракетных комплексов «Джавелин» в Донбассе. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не слышал эту новость, я не видел никаких сообщений», — заявил Лавров.

«В принципе, в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных. Поток сознания такого, знаете, чрезмерно воспалённого и очень опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание провокации, перевести конфликт в горячую фазу», — указал он.

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». По его словам, комплексы наряду с дронами турецкого производства являются важной «психологической сдерживающей силой».