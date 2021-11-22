Архангельск, , 15:19 — REGNUM В Архангельской области стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке за последние два года значительно выросла. Если в 2019 году она составляла 62 346 рублей, а в 2020 году — 66 107 рублей, то в III квартале 2021 года — уже 86 125 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в регионе составляла в 2019 году — 62 721 рубль, в 2020 году — 67 291 рубль, на конец III квартала 2021 года — 75 984 рубля.

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К значительному повышению цены квадратного метра жилья в РФ привело расширение льготного ипотечного кредитования, резкий рост стоимости стройматериалов и введение так называемого «проектного финансирования» строительства за счет банковских кредитов.