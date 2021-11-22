Москва, 22 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В ходе заседания 58-й Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества председательство в организации в порядке ротации перешло от парламента Румынии к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Council.gov.ru Александр Бабаков

«Для меня, как представителя Государственной думы, является большой честью принять от парламента Румынии на следующее полугодие председательство в генеральной ассамблее ПАЧЭС», — сказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП), представлявший Россию на Генассамблее.

Россия заинтересована в дальнейшем развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе, нацеленного на мир, стабильность и процветание, отметил парламентарий.

«В период председательства Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее рассматриваем важным продвижение в качестве ключевых тем главные вопросы современной экономики, в первую очередь энергетической безопасности, расширение товарооборота и транспортных потоков», — цитирует пресс-служба Госдумы Бабакова.

По его словам, в июне 2022 года, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, следующая 59-ю Генеральная ассамблея ПАЧЭС может пройти в Москве в очном формате.

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В её состав входят делегации парламентов двенадцати государств — членов ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина.