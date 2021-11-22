Калуга, , 15:38 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней калужанки. Девушка обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт наркотика. Об этом 22 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Наркотики Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в августе обвиняемая в переписке с организатором преступной группы в интернет-приложении получила данные о нахождении тайника с наркотиком на Правобережье Калуги, забрала из тайника 27 пакетов с наркотическим средством, а затем пять из них распространила в разных районах города. После этого девушка была задержана сотрудниками полиции, которые проверяли поступившую информацию о том, что в указанном районе осуществляется сбыт наркотических средств. У задержанной были изъяты ещё 22 пакета с наркотиком. При осмотре телефона девушки были получены фотографии с точным описанием уже сделанных закладок. В указанных местах спрятанное наркотическое средство обнаружено и изъято.

В ходе расследования сотрудники Следственного комитета выяснили, что девушка является студенткой вуза, ранее имела хорошую успеваемость в школе, посещала музыкальную и художественную школу, занималась танцами, являлась волонтером, помогали пожилым людям и приютам для животных. Со слов обвиняемой, она хотела помочь родителям, которые платили за ее учебу, поэтому согласилась на предложение заработать, поступившее ей в мессенджере.

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