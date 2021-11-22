Вена, , 15:14 — REGNUM Разговаривать с Белоруссией можно не только на языке санкций. Об этом 22 ноября на международной пресс-конференции заявил канцлер Австрии Александр Шелленберг.

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«Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии», — подчеркнул он.

Шелленберг добавил, что Вена с самого начала выступала за прямой диалог с гражданским обществом.

«С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции», — сказал канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти готовятся принять новые санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По его словам, новый пакет рестрикций будет принят в тесной координации с ЕС, а также с другими партнёрами и союзниками Вашингтона. Кроме того, Прайс отметил, что США намерены продолжать работать с европейскими странами в вопросе давления на Белоруссию.

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Добавим, что власти Норвегии уже заявили о готовности поддержать новые санкции в отношении Белоруссии.

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