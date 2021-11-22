Москва, , 15:11 — REGNUM Есть сомнения, что заявления главы украинской военной разведки о «военном вторжении» России на Украину стоит воспринимать всерьез, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пока ещё ни один из многочисленных прогнозов, выдвинутых ведомством Буданова за последние семь лет, не подтвердился. Да и нынешние рассуждения не подкреплены какими-то серьезными данными.

Скорее всего, заявление главы Миобороны Украины адресовано западной аудитории, а также наиболее антироссийски настроенным украинцам. Естественно, после того, как все объявленные сроки вторжения пройдут, никто не обвинит генерала в профнепригодности. Может быть, даже наоборот, наградят за успешные действия по отражению российской агрессии.

Не будем разбирать оперативную часть объявленного сценария вторжения — пусть этим занимаются военные эксперты. Но трудно найти хоть одну причину, по которой такое вторжение было бы выгодно России.

Более того, в последнее десятилетие Кремль предпринимал все возможные усилия для того, чтобы эта территория, как и территория республик Прибалтики была ему нужна как можно меньше.

Строил альтернативные трубопроводы для газа в Европу, развивал свои порты на Черном и Азовском морях, замещал импорт в тех сегментах, где был когда-то зависим от поставок из этих стран.

Так что теперь даже представить сложно, какую выгоду взятие Украины под свой контроль могло бы принести России. Особенно в свете того, что многие предприятия, которые являлись конкурентами российских, украинская власть вполне успешно довела до упадка ограничениями на торговлю и резким взлетом внутренних цен на энергоносители.

Так что даст России присоединение Украины? Рост расходов на содержание местного населения и приведение в порядок разрушенной инфраструктуры. Необходимость оборонять эту территорию. Приближение к базам НАТО.

Так что украинский генерал может уже сверлить дырочки под новые ордена и звезды на погонах. Очередное российское вторжение он досрочно успешно отразил», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация, которая якобы готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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