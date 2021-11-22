Чебоксары, 22 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах руководителя подрядной организации оштрафовали на 3,3 млн рублей за нарушение сроков работ по благоустройству одной из территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным надзорного ведомства, речь идёт о благоустройстве лесного массива «Дубовая роща», которое проводится компанией «Альянс Групп» в рамках муниципального контракта и включает разработку и строительство прогулочных зон, детских площадок, мест отдыха. В прокуратуре отмечают, что стоимость контракта превысила 85 млн рублей, а работы должны были завершить к 11 августа 2021 года.

«В установленный срок контракт не был исполнен, работы по благоустройству на момент проверки приостановлены», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что после вмешательства прокуратуры работы возобновлены и близятся к завершению.

В рамках дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»), возбуждённом прокуратурой Чебоксар, руководителю компании суд назначил свыше 3,3 млн рублей штрафа. Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Порецком районе Чувашии в отношении подрядчика, не завершившего к началу учебного года ремонт школы, возбуждено административное дело

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