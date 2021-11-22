Ирвайн, США, , 15:07 — REGNUM Студия Blizzard Entertainment изменит внешний вид чернокнижников в World of Warcraft после многочисленных обвинений со стороны геймеров. Об этом 22 ноября пишет «Игромания».

World of Warcraft Worldofwarcraft.com

Речь идёт о новом шлеме для чернокнижников, который напомнил игрокам одеяния членов Ку-клукс-клана. Разработчики уже извинились за оплошность и пообещали придумать элементу брони новый дизайн.

Как ранее писало ИА REGNUM, глава Activision Blizzard Бобби Котик «рассмотрит возможность ухода из компании». Это произойдёт, если Котик не сможет быстро справиться с многочисленными проблемами внутри организации.

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