Ирвайн, США, 22 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Студия Blizzard Entertainment изменит внешний вид чернокнижников в World of Warcraft после многочисленных обвинений со стороны геймеров. Об этом 22 ноября пишет «Игромания».

Worldofwarcraft.com World of Warcraft

Речь идёт о новом шлеме для чернокнижников, который напомнил игрокам одеяния членов Ку-клукс-клана. Разработчики уже извинились за оплошность и пообещали придумать элементу брони новый дизайн.

Как ранее писало ИА REGNUM, глава Activision Blizzard Бобби Котик «рассмотрит возможность ухода из компании». Это произойдёт, если Котик не сможет быстро справиться с многочисленными проблемами внутри организации.