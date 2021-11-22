Москва, 22 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом создание условий для начала работ по модернизации и расширению терминала «Роснефти» по хранению нефтепродуктов в порту Бейрута.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, существуют уже конкретные планы по модернизации и расширению этого терминала.

«Сегодня мы обсуждали с нашими коллегами, какие шаги необходимо предпринять, чтобы как можно скорее подготовить условия для начала соответствующих работ», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой.

Лавров также добавил, что обсудил с главой МИД Ливана обсуди деятельность компании «Новатэк» по развитию ливанского энергетического сектора.