Варшава, 22 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 22 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 18 883 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 41 человек, у 35 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше выявили в общей сложности 3 345 388 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 80 822. В больницах по состоянию на 22 ноября находятся 18 421 пациент с COVID-19. Из этого числа 1 573 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.