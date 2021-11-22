Москва, , 15:05 — REGNUM Свои соболезнования в связи со смертью советской и российской актрисы Нины Руслановой, ранее скончавшейся в возрасте 75 лет, выразил президент Владимир Путин. Соответствующая телеграмма в адрес дочери актрисы Олеси Рудаковой 22 ноября обнародована на сайте Кремля.

Нина Русланова в роли Тамары Цитата из к/ф «Афоня». реж Георгий Данелия. 1975. СССР

«Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», — говорится в послании российского лидера.

Также Путин отметил, что светлая память об актрисе навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, а также всех поклонников её щедрого дарования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в Доме кино в Москве.

Напомним, Нина Русланова известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Афоня» (1975), «Цыган» (1979), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Собачье сердце» (1988) и др. Всего она за время жизни снялась в 130 фильмах и сериалах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушла из жизни актриса Нина Русланова. Биография