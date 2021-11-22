Реконструкцией площади Архангельска займётся международная компания
Архангельск, 22 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Архангельские власти заключили контракт на проектирование реконструкции площади Профсоюзов с краснодарской компанией «ФЕРРУМ-97». Архитектурой самой площади займется международное архитектурное бюро «Orchestra».
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, среди проектов агентства — концепция творческого кластера «Октава» в Туле, дизайн-проект кластера «Маяк» в Нижнем Новгороде, ландшафтно-архитектурная концепция парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге, стратегия развития реки Казанки в столице Татарстана, концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки и домов культуры в Московской области. Также реализованы проекты в городах Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, темпы благоустройства Архангельска не устроили губернатора.