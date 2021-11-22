Архангельск, 22 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Архангельские власти заключили контракт на проектирование реконструкции площади Профсоюзов с краснодарской компанией «ФЕРРУМ-97». Архитектурой самой площади займется международное архитектурное бюро «Orchestra».

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, среди проектов агентства — концепция творческого кластера «Октава» в Туле, дизайн-проект кластера «Маяк» в Нижнем Новгороде, ландшафтно-архитектурная концепция парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге, стратегия развития реки Казанки в столице Татарстана, концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки и домов культуры в Московской области. Также реализованы проекты в городах Франции.

«Для нас принципиально важно, чтобы территория площади Профсоюзов была не просто наполнена интересными арт-объектами: качество дизайнерских и инфраструктурных решений, проработанность и уровень идейной составляющей должны быть на высшем уровне. Именно поэтому администрация Архангельска приложила все усилия, чтобы содействовать привлечению специалистов, которые имеют успешный и яркий опыт проектирования городской среды», — подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы благоустройства Архангельска не устроили губернатора.