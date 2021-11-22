Москва, 22 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Россия поддерживает инициативу проведения конференции по палестинскому вопросу на международном уровне. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Мы говорили подробно и о ситуации в палестино-израильском урегулировании. У нас серьёзная озабоченность по поводу того, что дело не движется. Не возобновляются прямые переговоры между лидерами Палестины и Израиля. Квартет международных посредников, но ограничиваются все его контакты констатацией того, что происходит», — заявил Лавров.

«Каких бы то ни было новых идей не появляется. И на этом фоне у нас, конечно, сохраняется интерес в том, чтобы поддержать инициативу президента (Палестины) Махмуда Аббаса о проведении международной конференции по палестинскому вопросу», — указал он.

Он отметил, что российская сторона в своё время предложила провести встречу министров иностранных дел квартета с подключением Лиги арабских государств и сторон конфликта

«Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Многое прояснится в ходе заввтрашего визита в РФ президента Палестины», — подчеркнул министр.