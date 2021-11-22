Воронеж, 22 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Водитель маршрутного автобуса в Воронеже напал на пассажирку, у которой не оказалось маски. Сообщение об этом, а также видеозапись появились в социальных сетях, в мэрии уже прокомментировали инцидент, а прокуратура начала проверку, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Маски

По сообщению автора поста в соцсети, инцидент произошёл в автобусе маршрута №9ка 21 ноября около 22:40.

«Водитель напал на пассажирку без маски, орал матом, оскорблял и угрожал расправой, сказал, что будет есть лапшу на ее похоронах, после чего вышвырнул из автобуса», — говорится в публикации.

В мэрии Воронежа сообщили, что водитель установлен и вызван к руководству предприятия для дачи объяснений.

«В условиях всеобщего стресса всем желательно быть терпимее друг к другу. Водители тоже испытают большую и производственную, и эмоциональную нагрузку. Сейчас этот водитель вызван к руководству предприятия для дачи объяснений. По итогам будет принято решение, о котором мы сообщим. В любом случае, с чего бы ни начался этот конфликт, кто бы его ни спровоцировал, такое поведение водителя оправдать невозможно. Ключевое здесь — последнее — поведение не имеет оправданий. Никаких», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, по данному факту начата проверка, надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям водителя, проверить деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.