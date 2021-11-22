Минск, 22 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Германский канцлер Ангела Меркель во время телефонных переговоров с Александром Лукашенко называла его «господином президентом». Об этом 22 ноября заявил Лукашенко, принимая с докладом провинциальных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Обвиняя Евросоюз в отказе от решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, Лукашенко напомнил о своих телефонных разговорах с германским канцлером. «Европейцы настаивают, и Меркель со мной в разговоре говорила: «Господин президент, допустите Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН». И прочее. Я говорю: «У нас нет проблем». Но уже вижу: некоторые лица в который раз приехали сюда. Чего им сюда ездить? Чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев», — рассказал Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника президента — инспектора по Гродненской области Юрия Караева.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, досталось критики от Лукашенко и неназванным представителям международных организаций. Он заявил: «Если вы приехали, то помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей — пожалуйста, опыт же есть. Там же у этих международных организаций сконцентрированы огромные финансы. Кроме Белорусского Красного Креста и наших депутатов, представителей нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно».