Эксперт объяснила, за счет чего может укрепиться доллар в 2022 году
Москва, 22 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Американский доллар может укрепиться в 2022 году из-за сворачивания мер поддержки экономики США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
«На значительное колебание курса рубля может оказать влияние экономическая ситуация в США. В 2022 году доллар может укрепиться относительно других валют, в том числе рубля, из-за сворачивания поддержки экономики США. Если это произойдет, то нормализуется американская денежно-кредитная политика, что означает рост доходности казначейских облигаций и значительное увеличение количества инвесторов в долларовые активы», — сказала Кошелева.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был сделан прогноз о том, произойдет ли девальвация рубля.