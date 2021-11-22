Москва, 22 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Американский доллар может укрепиться в 2022 году из-за сворачивания мер поддержки экономики США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«На значительное колебание курса рубля может оказать влияние экономическая ситуация в США. В 2022 году доллар может укрепиться относительно других валют, в том числе рубля, из-за сворачивания поддержки экономики США. Если это произойдет, то нормализуется американская денежно-кредитная политика, что означает рост доходности казначейских облигаций и значительное увеличение количества инвесторов в долларовые активы», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был сделан прогноз о том, произойдет ли девальвация рубля.